Des tests antigéniques à Orly et Roissy le 26 octobre 2020 ?

Encore du nouveau sur le déploiement des tests antigéniques en aéroport.



L'arrêté autorisant ses tests a été publié au Journal Officiel le 17 octobre dernier. Dans la foulée Augustin de Romanet, Président-directeur général des Aéroports de Paris a annoncé sur twitter la mise en place de ces tests au départ des aéroports dès le 26 octobre 2020.



Vendredi, Jean-Baptiste Djebarri, Ministre en charge des Transports avait déclaré sur Cnews la mise en place de ces tests dans les aéroports d'ici la fin du mois " notamment au départ sur des destinations vers les Etats-Unis ou l'Italie et à l'arrivée sur les pays en zone rouge"



Ensuite avait-il ajouté, le dispositif aura vocation "à monter en puissance dès lors que cela est autorisé, sur et fiable et que cela permet d'améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements. On harmonise à l'aide des tests antigéniques notamment en Europe l'ensemble des protocoles sanitaires qui aujourd'hui sont un peu différents".