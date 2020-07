Destination Corse Votre réceptif groupes et individuels pour la Corse !

Destination Corse est un réceptif sur la Corse.



Les richesses de l’île sont infinies. A 1h25 de Paris et 50 minutes de Marseille, la Corse vous offre un dépaysement garanti. Parce que chaque voyageur est unique , nous sommes à votre écoute pour répondre à vos attentes. Circuit classique ou culturel, séjour balnéaire ou voyage sur mesure, nous accompagnons chaque jour vos projets sur la Corse.

Dénomination :

DESTINATION CORSE



Date de création :

1996



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 02B 11 0006



DESTINATION CORSE a été fondé en 1996 par un groupement d’hôteliers corses. En 2010, elle entre dans le giron du Groupe GUIDICELLI : c’est la rencontre d’un savoir-faire hôtelier renforcé par l’expérience d’un transporteur.



Aujourd’hui, Destination Corse est forte de son passé de centrale de réservation hôtelière et de sa solide expérience de producteurs de voyages.



1. Une équipe de spécialistes basée en Corse !

Plus de 20 ans d'expérience à votre service. Chaque année, nous sillonnons les routes de Corse à la recherche des bonnes adresses.



2. Une offre inégalée de circuits itinérants !

La variété de nos circuits en voiture est incomparable. Hôtels de charme ou chambres d'hôtes, pauses gourmandes et visites d'artisans... Nous pensons à tous les goûts et à tous les budgets !



3. Partez quand vous le voulez !

Oubliez les jours de départs imposés, nos autotours sont réalisables quand vous le voulez, au départ de nombreux aéroports régionaux.



4. Des guides passionnés !

Une guide-conférencière vous accompagne durant le circuit GIR "TERRES CORSES" Son expérience et son sens du service feront la différence.



5. Un service sur Mesure !

Envie d'un voyage personnalisé, adapté à vos goûts ? Nos spécialistes sont là pour vous guider !



6. Assistance 24h/24 et 7j/7 !



Circuit GIR Terres Corses : Notre recette de voyage : prendre les plus beaux sites de l'île, ajouter un très bon guide, peser une même mesure de visites culturelles et de traversées de sites naturels, une pincée d'espace de liberté, un zeste de bonne humeur, laisser reposer à la chaleur de l'accueil insulaire, dégustez !



Autotour Découvertes Corses :



Une invitation à découvrir tous les sites incontournables de l'île, au gré de rencontres et de paysages fascinants et variés : des petits villages du Cap Corse à la festive Balagne et ses plages immaculées, de la beauté exceptionnelle des Calanques de Piana aux légendaires falaises de calcaire de Bonifacio



Autotour Charmes et caractères :



Laissez-vous séduire par les régions si variées de cette île, si attrayantes, si surprenantes : le matin en bord de mer et l'après-midi en montagne... le lendemain dans un musée, puis en balade dans une réserve naturelle. Des plages immaculées, des barques chamarrées dans de petits ports de pêche, aux pittoresques villages chargés d'histoire, vous tomberez inévitablement sous le charme !



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi ( samedi en saison)

Langues parlées : Français - Anglais - Néerlandais



Vos contacts :

Yasmine ELGAFARI

Responsable de production

responsables.production@destination-corse.com

Tel : +33 (0)4 95 45 21 65

Mobile : +33 (0)7 68 02 48 46



Maxime THURKOW

Responsable de production

responsables.production@destination-corse.com

Tel : +33 (0)4 95 45 21 66

Mobile : +33 (0)7 68 02 48 46



Adresse postale : Quartier de la Gare – Immeuble Garcin – 20250 Corte



Site web : www.destination-corse.com



