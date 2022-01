Destination Rennes : Véronique Rousseau est nommée directrice générale

Forte d'une solide expérience de 28 ans au sein du groupe Yves Rocher, Véronique Rousseau dirigeait le département marketing de Yves Rocher France, au service du commerce de détail et du e-commerce.



La nouvelle DG aura pour mission de développer l’entreprise avec comme objectif d’assurer l’équilibre entre attractivité et durabilité, dans les domaines du tourisme, des rencontres professionnelles et de la promotion économique.



" Je me réjouis de rejoindre les équipes de Destination Rennes pour développer cette entité tournée vers l’avenir, engagée et aux objectifs ambitieux, " explique Véronique Rousseau.