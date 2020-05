Différend entre les syndicats d'Air France et ceux de KLM...

La réponse du berger à la bergère !



Il y a de l'électricité dans l'air entre les syndicats d'Air France et de KLM. Lors d'un Comité d’entreprise de KLM Royal Dutch Airlines, les représentants du personnel de la compagnie néerlandaise ont indiqué que leur transporteur s'en sortirait mieux sans Air France.



Une allégation qui a eu pour conséquence d'irriter les représentants syndicaux d'Air France qui se sont fendus d'une lettre ouverte à l'intention de leurs homologues néerlandais.



Signé par 9 syndicats, ils rappellent que " grâce à l’alliance Air France-KLM, KLM a connu une croissance exponentielle en profitant amplement de l'accès au marché français qui est trois fois plus important qu'aux Pays-Bas. Le marché français est, et reste l’un des plus grands, des plus attractifs et des plus lucratifs au monde, avec 89 millions d'arrivées internationales en 2018.



KLM bénéficie également grâce à la force de vente commune avec Air France d’un accès équivalent aux contrats lucratifs d'entreprise d'Air France. Sans cet accès, la part de KLM dans les revenus du groupe serait bien moins importante. "