Domes Resorts poursuit son expansion avec 3 nouveaux hôtels en 2023

Les resorts de la gammeproposent une formule tout compris très complète avec une approche raffinée pour un dépaysement total. Une fusion de luxe sophistiqué et de détente décontractée, dans une ambiance sans stress où tout est au menu.Un voyage culinaire de haut niveau avec une cuisine oscillant entre tradition et modernité, avec 5+1 restaurants et bars de renom.Le Domes Aulus Zante est niché aux abord d’une grande forêt méditerranéenne dans un sanctuaire de tortues marines, et dispose de chambres familiales, d’une gastronomie exceptionnelle dans ses 5 restaurants et d’une longue plage de sable. Une excellente adresse à l’atmosphère décontractée et aux concepts passionnants, avec le club enfant KiEPOS pour les familles.Idéal pour une escapade romantique, et réservé aux adultes de plus de 16 ans, cet hôtel incarne l’essence même de l’hébergement haut de gamme pour les voyageurs avides de découvertes sur Elounda tout en profitant de prestations haut de gamme. Découvrez le summum de la sophistication avec "Cool Inclusive" et profitez d'un accès illimité et tout compris à un ensemble de délices culinaires et de nombreuses expériences.