Dubaï : et si votre dessin était projeté sur le plus grand écran LED du monde ?

Ce n'est pas tous les jours qu'il est possible d'être affiché sur le plus grand écran LED du monde (109 252 m²).



Situé sur la longueur de l'extravagante Burj Khalifa de Dubaï, l'écran accueillera alors les dessins designers et artistes de la projection 3D du monde entier. Les participants ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour participer au concours "Burj Khalifa Open Call".



Cette initiative originale a vocation à mettre en lumière les talents artistiques qui nous entourent, professionnels ou amateurs en devenir.



Durant les périodes de fêtes de fin d’année, Dubaï accueille des milliers de touristes internationaux et les spectacles lumineux du Burj Khalifa sont emblématiques pour les visiteurs.



C'est à cet évènement que le "Burj Khalifa Open Call" propose de participer.