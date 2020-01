Dubaï mise sur l'expérience et la découverte en 2020

En moins de 10 ans, Dubaï aura sans doute réussi son défi de doubler le nombre de visiteurs annuel.



Dix ans plus tôt, près de 8,4 millions de personnes déambulées entre les gratte-ciel de l'émirat, sur les 9 premiers mois de l'année 2019, ils ont été 12,08 millions de visiteurs internationaux en hausse de 4,3%, par rapport à l'exercice historique de 2018.



Et pour dépasser le cap des 16 millions de touristes en 2020, Dubaï a décidé de miser sur l'expérience et la découverte, pour répondre aux nouvelles attentes.



Ainsi, plus de spectacles, plus de festivals et événements internationaux, mais aussi des nouveaux lieux de divertissements.



Pour commencer la revue d'effectif, voici une nouvelle adresse : "The Manor by JA".



L'établissement de 247 chambres, situé à proximité du site de l'Expo 2020 et de l'aéroport Al Maktoum, répond à tous les critères des voyageurs occidentaux et modernes.