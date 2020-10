ESF : la marketplace mon-sejour-en-montagne est disponible en marque blanche

Il est loin le temps de l'image un peu ringarde des moniteurs de ski.



Dorénavant l'École de Ski Français (ESF) est devenu un distributeur de séjour à la montagne et un fournisseur technologique.



Après le succès de sa marketplace "mon-sejour-en-montagne.com", ses 600 000 produits achetés et ses 200 000 clients en 2019, le site se popularise en devenant une marque blanche pour les stations de ski.



Des transports à l’hébergement, des remontées mécaniques au matériel, en passant par les cours, les clients accèdent en un seul et même endroit à toutes les options nécessaires pour réserver et programmer leurs séjours, hiver comme été.