EUR/USD : la crise ukrainienne agite les marchés

Après une période étonnement calme, le marché des changes a fortement réagi le jeudi 24 février lorsque l’armée russe a attaqué l’Ukraine sur trois fronts.(avec un point bas autour de 1,1110) et environ 210 points face au yen japonais (avec un point bas à 127,90).Cette forte réaction s’explique par plusieurs facteurs :- L’invasion de l’Ukraine était un scenario exclu par la majorité des experts et l’effet de surprise a donc été important- Les interrogations sur les potentielles visées impérialistes et expansionnistes de la Russie sur d’autres pays (Géorgie et Moldavie en particulier) demeurent et vont être une source de volatilité durable pour les devises.Après un bref retour à la normale en fin de semaine,dans les échanges asiatiques pendant la nuit de dimanche à lundi, suite à l’intégration des nouvelles du week-end.De nombreuses décisions ont en effet été prises : envoi d’armes par l’Union Européenne à l’Ukraine, interdiction d’accès des avions russes civiles et militaires à l’espace aérien européen, sortie partielle de plusieurs banques russes du système Swift,…Vladimir Poutine a, en représailles, mis les forces armées en alerte maximale, y compris la force nucléaire et envisage de nationaliser les actifs en Russie d’acteurs étrangers appartenant à des pays soutenant l’Ukraine (dont par exemple une filiale de la Société Générale).La situation reste donc extrêmement tendue, et la volatilité va probablement rester élevée dans les jours à venir.Même s’il est trop tôt pour comprendre en détail les implications économiques de la situation en Ukraine ; il semble probable que cela aboutisse à une forte hausse des prix de l’énergie et, donc, de l’inflation.la semaine dernière, et cette hausse devrait être durable.La hausse des prix de l’énergie va immanquablement compliquer la tâche des banques centrales dans les semaines et les mois à venir.La hausse de 50 points de base par la Fed anticipée par le consensus en mars n’est plus acquise. La BCE pourrait également retarder sa phase de normalisation afin de laisser un peu de temps pour mesurer l’impact économique de la situation en Ukraine.