EXCLUSIF - Jean-François Rial et l'Ordonnance : "Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots !"

TourMaG.com - Selon nos informations, les Entreprises du Voyage (EdV) et le SETO auraient mis de la mauvaise volonté à accepter certaines conditions pour la mise en place de la Commission de remboursement sur les situations d’urgence… Ces institutions auraient-elles péché par excès de confiance ?



Jean-François Rial : "Je n’ai pas participé à ces négociations, mais ce prétexte me semble un peu gros.



Ces négociations se passaient normalement depuis leur démarrage le 28 mai, soit juste après le déconfinement, à peine plus d’un mois, et non depuis 4 mois comme affirmé.



Et d’un coup, on claque la porte ? Démarrer ces négociations auparavant, dans le contexte très difficile que nous vivions, plus le confinement total, aurait été compliqué.



J’ai eu accès à l’historique des négociations, dans le détail. Elles démarrent donc le 28 mai et jusqu’au 17 juin, tout semble OK.



Un communiqué de presse d’accord commun est même rédigé. Puis, à compter du 17 juin dernier, l'UFC augmente ses demandes de remboursements automatiques qui font passer l’exception à de très nombreuses situations, souvent improuvables, et donc sources de litiges.



Elle finit par exiger, le 24 juin, que ces conditions soient une base minimale. J’ai le tableau des demandes de remboursements automatiques à la disposition de tous. Il est assez parlant.



J’aimerais d’abord qu’on nous explique pourquoi cette demande arrive si tardivement ?



Pour finir par un refus de notre profession vers le 3 juillet et une situation de blocage. Sans pour autant que les EDV ne rompent les négociations. On pouvait encore discuter.



Non, je crois plutôt que l'UFC a choisi d’utiliser l’injonction de l’UE sur cette ordonnance pour sortir du jeu et utiliser ce prétexte, tout en organisant en même temps un vaste plan média assez insultant pour toute notre profession.



Croyez-vous sérieusement qu’on improvise comme cela au JT de 20h de TF1 ? Reconnaissons-leur un vrai savoir-faire. Le coup était très bien monté.



On est visiblement des "bleus" à coté en matière de lobbying, mais il faut arrêter de nous prendre pour des idiots.



Au passage l’ensemble des agences de voyages n’ont pas attendu la finalisation de cette commission pour accepter de nombreux remboursements correspondant à ces situations d’urgence.



Dans les entreprises de notre groupe cela a ainsi concerné une centaine de dossiers, ce qui n’est tout de même pas rien, et ce, sans commission d’arbitrage.



J’ai, moi-même, transmis quelques-uns uns de ces cas au président de l’UFC, Alain Bazot, pendant cette période par SMS, sans savoir ce qui se tramait. J’ai par ailleurs une grande estime pour M. Mano (Président du CLCV) qui est un homme modéré et intelligent.