Éboulement : la RN90 ouvrira sur deux voies vendredi à 16H

C’est donc le scénario le plus favorable qui a été retenu pour les vacanciers de la zone B qui seront en vacances scolaires ce week-end. François Ravier, le préfet de Savoie a annoncé que la RN90 et le tunnel de Ponserand seront ouverts sur deux voies à la montée et à la descente dès vendredi 16h.C’est donc une bonne nouvelle pour les automobilistes et pour tous les acteurs de la montagne. Entre 35000 et 45000 véhicules sont attendus pour ces premiers départs en vacances.Cet axe est stratégique pour rejoindre notamment Val d’Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, Courchevel, Méribel, Les Menuires et Val Thorens.