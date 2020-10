Eco-label : la Bretagne accompagne les hébergeurs !

Associés dans la mise en place de l’Ecolabel Européen sur le territoire breton, le CRT Bretagne, Destination Rennes et l’ADEME Bretagne sont engagés depuis un an dans l’accompagnement des hébergeurs du territoire à la performance environnementale.



La mission de ces 3 acteurs, est d’inciter et d’accompagner (accompagnement financé à 100%) les hébergeurs bretons à entrer dans la démarche afin d’obtenir l’Ecolabel Européen. A ce jour, la Bretagne compte 44 hébergements certifiés.



Les hébergeurs peuvent ainsi diminuer leurs charges et factures.



L’étude « HETEL » sortie en mars 2020 par l’ADEME le démontre, les hébergeurs ont, en moyenne, pu constater les résultats suivants : une diminution de 34 % de la consommation d’eau , de 17 % de la consommation énergétique, de 82 % de la production de déchets, de 31 % de l’utilisation de produits de nettoyage et un retour sur investissement souvent réalisé en moins d’un an.