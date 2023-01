Egypte : Travel Evasion relance Taba

Le 21 janvier dernier, Travel Evasion a été convié par l’Office du Tourisme à découvrir en avant-première le nouveau Musée du Caire (GEM) et à assister à une soirée exceptionnelle : concert de « l’United Philarmonic Orchestra » sous la direction du chef d’orchestre Nader Abbassi et la performance de la Soprano Fatma Said.



Cette visite privée a permis de découvrir en exclusivité ce nouveau complexe qui s'étend sur un terrain de 490.000m2 qui comprend le bâtiment principal, les parcs et les jardins. Le musée présentera plus de 50.000 objets et l’intégralité du Trésor de Toutankhamon.



Le musée devait ouvrir à l'automne 2022, mais les troubles politiques et le covid-19 ont retardé les travaux qui ont débuté en 2012.