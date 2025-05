Elections APST : qui sont les candidats aux postes de délégués régionaux ?

Réunion - Mayotte : Stéphane Trape (VACANCES PEI, enseigne YES WE CAN TRAVEL)



Grand Est 2 (deux candidatures, un seul candidat sera choisi) : Christophe Denny (DIVE SPIRIT & TRAVEL GmbH, enseigne DST VOYAGES) et François Piot (PRÊT A PARTIR)



Grand Est 1 : Bertrand Billerey (FAB TRAVEL TROYES)



Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 (deux candidatures, un seul candidat sera choisi) : Christine Crispin (MEDITERRANEENNE DE

TOURISME, dénomination : CLIMATS DU MONDE) et Patrice Brunet (PERFORMANCE TRAVEL INTERNATIONAL)



Occitanie 2 : Julie Raynaud (ESCAPADES - GROUPES)



Occitanie 1 : Sébastien Maury (CHIC PLANET' VOYAGES)



Bourgogne Franche-Comté : Pascal Girardot (VOYAGES GIRARDOT)



Centre - Val de Loire : Pierre Doucet (PIERRE VOYAGES - TERRE D'AILLEURS)



IDF 78 : Régine Autier (AXE ET CIBLE VOYAGES) et Benoît Robert (2B)



IDF SUD : Chrystel Diaz (EUROPE TOURS VOYAGES)



IDF 75 : Nathalie Mornas Missistrano (DAUMESNIL VOYAGES)



IDF 92 : Alix Philipon (RESERVER VOYAGES)



Hauts-de-France 2 : Jean-Luc Dufrenne (GENERATION VOYAGES)



Auvergne-Rhône-Alpes 1 : Gérard La Rocca (EVAO VOYAGES)



Auvergne-Rhône-Alpes 2 : Sonia Ouvry (SO DIFFERENT)



Auvergne-Rhône-Alpes 3 : Franck Chapus (VOYAGES-EVENT)



Normandie : Laurent Mazars (HANGARD VOYAGES)



Bretagne : Alain Hamon (VOYAGES LE VACON)



Nouvelle-Aquitaine 1 : Marion Pantier (AUX PORTES DU MONDE)



Nouvelle-Aquitaine 2 : Azogui Vidal (VIDAL VOYAGES)



Corse : Joseph Istria (CORS'ALPHA TOURING)



Guyane : Eric Kuo (Société MARITIME INDUSTRIELLE DE LA GUYANE VOYAGE, SOMARIG VOYAGE)