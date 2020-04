Emirates améliore les remboursements pour les vols annulés ou reportés

Emirates propose trois options à ses clients concernés par des annulations de vols et des restrictions de voyage :



Conserver simplement leur billet actuel pendant 24 mois et contacter la compagnie pour reprogrammer leur vol dès que leurs nouvelles dates de voyages seront connues. Emirates a étendu cette option à tout billet réservé au plus tard le 30 juin 2020, pour un voyage prévu au plus tard le 30 novembre 2020.



Échanger la valeur des vols non effectués contre un bon de voyage équivalent au montant payé lors de la réservation initiale.



Le bon de voyage peut être utilisé pour n'importe quel produit ou service Emirates, sans frais de modification, offrant ainsi aux clients une plus grande flexibilité pour reprogrammer leur voyage lorsqu'ils seront prêts à voyager à nouveau.



Se faire rembourser. Les clients qui ont choisi de conserver leur billet ou d'utiliser un bon de voyage peuvent toujours demander un remboursement s'ils ne sont pas en mesure de voyager, sans aucune pénalité de remboursement.



Les clients ayant réservé leurs billets par l'intermédiaire d'une agence de voyage sont invités à la contacter directement pour obtenir de l'aide. Les mêmes options s'appliquent.



Vous trouverez de plus amples informations sur la politique commerciale d'Emirates, ainsi que nos dernières informations sur les vols et l’entreprise concernant le COVID-19 à l'adresse suivante : https://www.emirates.com/fr/french/help/covid-19/