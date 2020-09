Emirates annonce avoir remboursé 1,1 milliard d'euros à ses clients

Emirates a annoncé qu'elle a remboursé à ce jour pour plus de 5 milliards d'AED (environ 1,1 milliard d’euros) de frais de voyage liés au COVID-19.



Le transporteur précise qu'elle est totalement "déterminée et engagée à effectuer les remboursements restant en attente ". Plus de 1,4 million de demandes de remboursement ont été traitées depuis mars, soit 90 % des demandes en attente ajoute la compagnie.



Ce chiffre comprend toutes les demandes reçues des clients du monde entier jusqu'à la fin juin, à l'exception de quelques cas qui nécessitent un examen supplémentaire.