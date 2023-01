Emirates va reprendre son vol direct quotidien Dubaï - Hong-Kong

Emirates va augmenter ses fréquences vers Hong Kong avec. Cela s'ajoute à son vol quotidien existant deOpéré par un avion Airbus A380, le vol EK380 d'Emirates quittera Dubaï à 10h45 et arrivera à Hong Kong à 22h00. Le vol retour EK381 partira de Hong Kong à 00h35 et arrivera à Dubaï à 05h00 (Heures locales).A noter que la compagnie dispose d'accords interlignes avec Cathay Pacific et HongKong Airlines, entre autres pour poursuivre vers d'autres destinations dans la région.Emirates déploie actuellement l'A380, vers 40 destinations dans le monde, dont Paris, Londres Heathrow, Sydney et Houston. L'emblématique avion à deux étages de la compagnie desservira près de 50 destinations d'ici la fin de l'été.