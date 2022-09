Emirates étoffe ses vols vers l'Afrique du Sud

Le vol EK767 entre Dubaï et Johannesburg sera opéré par un Boeing 777, en complément de son vol bi-quotidien en A380.



Il décollera à 23h25 et atterrira à 5h35 le lendemain à Johannesburg. Le vol retour quittera Johannesburg à 22h20 pour arriver à Dubaï à 8h20 le lendemain matin. Le troisième vol quotidien au départ de Johannesburg permettra à la compagnie de répondre à la forte demande de voyage via plus de 300 sièges disponibles dans chaque sens.



La deuxième rotation quotidienne d'Emirates vers Le Cap décollera de Dubaï à 9h10 pour atterrir à 16h45. L’appareil quittera ensuite Le Cap à 13h25 et arrivera à Dubaï à 1h10 le lendemain. Grâce à ce double service quotidien, la compagnie aura rétabli son programme de vol pré-pandémique.