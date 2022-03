Emploi tourisme : Exotismes recrute au DitexJobsDays

plus grand workshop virtuel des recruteurs de l’industrie touristique en France 28 et 29 mars 2022

Exotismes sera présent lors du DitexJobsDays, organisé par Welcome to the Travel, au salon digital du Ditex les 28 et 29 mars 2022, suivi le 30 et 31 par le salon en présentiel au Palais du Pharo à Marseille. Le tour-opérateur recherche surtout des profils « tourisme » mais nous recrutons également sur des fonctions support comme la comptabilité ou l’informatique.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 7 Mars 2022

