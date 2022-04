En 2021 la Provence touristique reprend des couleurs

Contrairement aux autres, la levée des restrictions ne semble pas avoir permis le retour de ces clientèles. En juillet-août, on observe un accroissement important de la fréquentation allemande, belge et suisse. Les Italiens sont plus présents qu’en 2020 mais restent en fort retrait par rapport à 2019. Les Britanniques, quant à eux sont moins présents qu’en 2020 et 2019, cumulant les difficultés liées à la crise sanitaire et au Brexit

Les courbes de fréquentation de 2021 dépassent celles de 2019 à partir du 17 juin pour la clientèle belge, 22 juin pour la clientèle suisse et 3 juillet pour la clientèle allemande. Les clientèles italienne et britannique, très impactées par la crise sanitaire, restent, quant à elles, en fort retrait par rapport à 2019.», explique l’Observatoire.Ainsi, sur l’ensemble de l’année, on observe un accroissement de la fréquentation des clientèles allemandes, belges, et suisses par rapport à 2020. Celui-ci sera suffisant pour retrouver le niveau de fréquentation de 2019, voire le dépasser pour la clientèle suisse (-3%) et la clientèle belge (+36%). La clientèle allemande reste en retrait par rapport à 2019 (-16%).Les clientèles britanniques et italiennes enregistrent une fréquentation proche de celle observée en 2020 (-3% et +5%) et gardent ainsi un niveau de fréquentation très en deçà de celui enregistré en 2019 (-66% et -69% respectivement).