En 2025, CroisiEurope mise de nouveau sur les croisières lointaines

Le Nil est la cible d’une attention supplémentaire avec la volonté de monter en gamme. Deux départs en octobre 2025 permettront aux passagers de découvrir les sites à bord d’une dahabieh, voilier des voyageurs du XIXe siècle.



Le Mékong (Vietnam et Cambodge) est toujours à l’honneur avec un programme conçu pour combiner exploration, immersion culturelle et activités légères, telles que le vélo, le kayak ou les visites à pied. Temps fort du circuit-croisière : une découverte en scooter de la vie nocturne de Saïgon.



Rappelons que la formule "tout inclus" avec boissons à table et au bar s'applique désormais aux croisières au fil du Mékong qui ont repris fin août 2024.