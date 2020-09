En Guadeloupe, l’aventure au bout des îles !

Et Grande-Terre, alors ? Peu montagneuse, agricole, elle n’a pas les mêmes atouts sauvages que sa voisine.



Au Sud-Est toutefois, la Pointe des Châteaux, langue rocheuse effilée aux faux airs de cap breton, mérite l’excursion.



Mais c’est au Nord-Est que l’île réserve sa plus belle surprise. La côte, jalonnée ici de cap et de falaises, ferait presque penser à l’Irlande. La Pointe de la Grande Vigie et la Porte d’Enfer, spectaculaires sous une météo houleuse, changent l’image d’une destination éternellement associée au sable blanc et aux cocotiers…



Culture et Histoire se mêlent enfin pour hausser l’intérêt de la Guadeloupe.



Petit rappel : l’île a été au cœur du commerce triangulaire. Le malheur des esclaves africains a permis l’essor de l’économie sucrière et fait la fortune des grands planteurs.



Ce passé est à découvrir dans la passionnante exposition permanente du Mémorial ACTe, le musée design consacré à la mémoire de l’esclavage aux Caraïbes, à Pointe-à-Pitre. Il invite même à en savoir plus.



Ainsi, à Morne-à-l’Eau, sur Grande-Terre, l’aspect plaisancier du Canal des Rotours ne doit pas abuser : il a été creusé par les esclaves au début du 19e siècle pour relier la mer aux terres agricoles.



A côté, la commune de Petit-Canal et ses « marches des esclaves », dans un port jadis réservé à leur débarquement, ravive la mémoire douloureuse de cette époque.