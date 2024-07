En Tchéquie, les belles surprises de la Moravie du Sud

Les villes d’Europe de l’Est ont un charme unique et transfrontalier. On y retrouve la même architecture baroque, les mêmes tavernes à bières bondées, les mêmes sons légers des carillons d’églises…Il en est ainsi de Brno , seconde ville de Tchéquie, patrimoniale et dynamique, peuplée de 385 000 habitants auxquels s’ajoutent 70 000 étudiants. Une ville universitaire mais aussi judiciaire (siège des Cours Suprême et Constitutionnelle du pays), enrichie par le travail textile au 19ème s.Le multiculturalisme est dans ses veines. Tchèques, Autrichiens, Allemands, Juifs… s’y sont retrouvés au fil du temps. Cela crée une atmosphère architecturale et sociale atypique, avec des lieux lifestyle vivants, comme la taverne Poupě ou le très tendance Anybody Hotel.Quand l’hiver est là, avec la neige, la féérie lumineuse et les cafés servant le turbomošt, alcool de pomme local au goût fruité, la magie opère.