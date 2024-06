Tchéquie : une année fructueuse pour le tourisme en 2023

Les régions de Pilsen et de Bohême du Sud m'ont impressionné par leur offre inclusive, qui comprenait une visite du parc national de la Šumava, du sentier des cimes des arbres de Lipno, de Techmania, de la brasserie Pilsner Urquell, du musée des marionnettes de Pilsen et bien d'autres. Pratiquement tous les lieux étaient accessibles en fauteuil roulant, y compris les lieux publics. Le personnel était partout bienveillant et serviable. En parallèle, il y a encore des espaces d‘améliorations possibles, notamment dans l‘adaptation des chambres d'hôtel conformément aux nouvelles réglementations en matière de construction et dans les formulations linguistiques concernant la communication sur l'accessibilité des sites internet

L'un des domaines du tourisme qui prend de l'importance, tant au niveau mondial qu'en Tchéquie, est le. L'effort visant à permettre à chacun de visiter une destination touristique, quelles que soient ses limites ou son handicap, se développe dans tout le pays, et chaque région offre désormais une, que ce soit pour la culture ou la nature. Des offres sont également disponibles pour les amateurs de sports.Ces initiatives sont confirmées par les recherches de KIM, alias Wheeliewanderlust , qui, en, a réalisé son premier voyage en tant que blogueuse sur le thème des “voyages accessibles en Tchéquie”. Elle a visité les régions de Pilsen et de Bohême du Sud, évaluant l'accessibilité des restaurants, des hôtels, des monuments et des activités pour les usagers en fauteuil roulant.", a remarqué KIM sur son parcours.