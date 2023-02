A Prague, le quartier Holešovice a une longueur d’avance

Après ces émotions, une pause est bienvenue. Vous pourrez la faire en face, au restaurant U Houbaře. Cette adresse populaire à l’ambiance typiquement pragoise offre ses tables rustiques, ses pintes de bières et ses plats roboratifs pour retrouver ses esprits.



Poursuivons la balade… A côté du Palais des Foires se dresse un building de verre : il abrite depuis 2018 l’hôtel Mama Shelter et sa « déco » intérieure vitaminée.



La vaste bâtisse à l’air de gare qui attire l’œil au bout de la rue Janovského est aussi à voir. Le Palais Industriel, élégant bâtiment Art Nouveau de 1891, sert toujours d’espace d’expositions.



Un saut dans le tramway n°6 et voici l’autre partie d’Holešovice, près de la Vlatva.



Un lieu incarne le renouveau du quartier : les anciens abattoirs. Immense enclave urbaine, les allées et les halls d’abattage mutent en espace de déambulation comprenant commerces, bars, lieux culturels...



On y trouve Jatka78, un théâtre dédié aux spectacles non verbaux et au nouveau cirque, un marché alimentaire, une salle de concerts, une galerie, un restaurant asiatique tendance (SaSaZu), une discothèque…



En remontant les rues Osadní et Komunardů, d’autres signes trahissent la transformation du quartier.



Au n°35 de la rue Osadní, une ancienne fabrique de produits charcutiers (1897) est devenue un espace de bureaux. Aux n°28 et 30n de la rue Komunardů, la Fabrika, centre culturel consacré aux arts visuels et aux performances théâtrales, occupe d’anciens entrepôts-usines.