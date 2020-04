En avril, redécouvrez les Etats-Unis depuis votre canapé grâce à Brand USA...

Plus que jamais, Brand USA continue d’assurer sa mission de promotion touristique des Etats-Unis en France, Belgique et Luxembourg. La mise en avant des possibilités de voyages dans les 50 états, 5 territoires et District de Columbia se poursuit avec l’ensemble de ses partenaires, et Brand USA fera toujours en sorte que les voyageurs considèrent les Etats-Unis comme leur future destination de voyage.

Rédigé par Brand USA le Lundi 6 Avril 2020



Le jeudi 23 avril, Brand USA offrira aux agents et créateurs de voyages, la possibilité de suivre comme chaque mois, un webinar sur un circuit thématique. En avril, le circuit sera sur « L'Amérique comme dans les films », qui vous emmènera dans les mythiques états de New York, du Nevada et de la Californie !



En parallèle, Brand USA maintient également son e-learning « USA Discovery Program » afin d’approfondir ses connaissances sur la destination américaine à travers des badges thématiques. Ce mois-ci, les agents de voyage pourront tenter de gagner un sac Herschell Little America s’ils réussissent à décrocher le badge d'Expert Régional d'ici le 22 avril !

USA Webinar #26 : L'Amérique fait son Cinéma un itinéraire inspirationnel et multi-états





Le gagnant du challenge USA Discovery Program du mois sera annoncé pendant ce webinar.



➤ INSCRIVEZ-VOUS AU WEBINAR DU JEUDI 23 AVRIL A 12H ou 14H EN CLIQUANT ICI Ce mois-ci, Brand USA vous fait traverser l'écran géant à la poursuite des paysages emblématiques du cinéma américain. Départ New York City, arrivée à Los Angeles, en passant par Las Vegas ou encore Palm Springs : c'est le voyage rêvé pour tous ceux qui veulent vivre l'Amérique comme on la voit dans nos films favoris ! Ce circuit vous permettra un combiné exceptionnel reliant la grosse pomme aux légendaires villes de l'Ouest.

C'est le moment d'enrichir vos connaissances sur la destination USA et gagner un cadeau !



Réparti par badges de spécialistes, le USA Discovery Program est une précieuse source d'informations pour les voyages multi-destinations et surtout : thématiques.



Décrochez le

Règlement disponible ici.



Ne manquez pas l'occasion de vous former, enrichir vos connaissances et devenir spécialiste des voyages en famille aux USA, de la gastronomie, des parcs nationaux, de la culture, les grands espaces et bien plus encore !



➤ INSCRIVEZ-VOUS AU USA DISCOVERY PROGRAM EN CLIQUANT ICI Comme vous le savez, le USA Discovery Program est le programme de formation en ligne qui permet aux agents de voyages de devenir des spécialistes de la destination USA.

Voyagez depuis chez vous avec GoUSATV ! Restez inspirés et connectés avec la destination USA grâce à GoUSATV, application téléchargeable sur l'Apple App Store et Google Play, également disponible sur votre télévision connectée, l'Apple TV, Roku ou Amazon Fire.

De nouveaux programmes sont régulièrement ajoutés. Un webinar sera prochainement organisé pour vous aider à partager cette application avec vos clients.



➤ DECOUVREZ GOUSATV DÈS MAINTENANT !



USADiscoveryProgram.fr



Inscrivez-vous au prochain USA Webinar du 26 mars :

Inscriptions ouvertes



Site institutionnel de Brand USA (en Anglais) :

TheBrandUSA.com



Site grand public de Brand USA, le site officiel du tourisme aux Etats-Unis, VisitTheUSA.fr (en Français):

Inscrivez-vous au USA Discovery Program:

USADiscoveryProgram.fr

Inscrivez-vous au prochain USA Webinar du 26 mars :

Inscriptions ouvertes

Site institutionnel de Brand USA (en Anglais) :

TheBrandUSA.com

Site grand public de Brand USA, le site officiel du tourisme aux Etats-Unis, VisitTheUSA.fr (en Français):

VisitTheUSA.fr

