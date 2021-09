Escale inaugurale du MSC "Virtuosa" à Marseille

En embarquant sur MSC Virtuosa, vous ferez inévitablement connaissance avec Rob, le Bot Mixeur.



Attention, pas question pour ce gaillard haut de 1,95m et de plus de 2m d'envergure quand il déplie ses bras, de faire cuire vos légumes.



Il se rapprocherait davantage, par ses fonctions (toutes proportions gardées) d'un Tom Cruise, barman, jonglant avec les verres à cocktail, sex appeal en moins.



Ce barman robotique humanoïde bouge ses bras, son corps et sa tête de manière très naturelle, et donne l'impression d'un vrai barman préparant son cocktail. Polyglotte, il a aussi quelques expressions désopilantes.



Rob est la figure de proue de ce navire résolument placé sous le signe des technologies numériques, avec des écrans, des tables tactiles, des jeux en VR, etc.



A noter aussi une galerie-promenade intérieure de style méditerranéen bordée par des restaurants, des boutiques et de nombreux bars et dotée d'un imposant dôme en LED de 93 mètres de long. "Le plus grand du monde en mer", selon MSC et qui affiche des images et animations différentes pour créer diverses atmosphères tout au long de la journée.