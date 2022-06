Espace : quand les lancements de fusées perturbent le trafic aérien

Les choses vont devenir beaucoup plus compliquées, et avoir un moyen de déterminer qui a la priorité, de combien d’espace ils ont besoin et quelles sont les marges de sécurité, je pense, est une question à long terme beaucoup plus importante

Avec le développement du tourisme spatial et des lancements de fusées comme le dit Ian Petchenik, qui dirige les communications pour le service de suivi des vols d’avions Flightradar24, a déclaré à Recode. «».L’avenir est en effet préoccupant non seulement les spaceports se multiplient, même hors USA, et le nombre de lancements s’accélère :Situation donc préoccupante, d’autant plus que nous n’avons pas pris en considération les conséquences du développement des débris (inhérents au développement des lancements) qui tombent des fusées dans leur phase de décollage et de montée, obligeant aussi de boucler l’espace aérien sur des centaines de kilomètres à la ronde.