Et si on partait en Pologne cet été ?

La Pologne s’est très bien débrouillée face à la pandémie. De nombreux spécialistes étrangers le confirment et soulignent que la Pologne est en ce moment l’un des pays les plus sûrs pour les touristes, grâce à la stratégie mise en place pour lutter contre le coronavirus.

Rédigé par Tomasz Rudomino, Directeur de l'Office National Polonais de Tourisme à Paris le Lundi 1 Juin 2020

Le 14 mars, le gouvernement polonais a proclamé un état de menace épidémiologique, ce qui a mené à la fermeture de toutes les frontières polonaises avec les pays voisins ainsi qu’aux restrictions de déplacements en dehors de son domicile. Les écoles, les universités, les restaurants et les centres commerciaux ont été fermés.



Souvenons-nous cependant que des procédures spéciales ont été mises en place dans les aéroports dès janvier, notamment l’utilisation des fiches de localisation permettant de contacter les passagers si, à bord de leur avion, se trouvait une personne atteinte de la maladie Covid-19.

Les restrictions ont permis de freiner considérablement l’expansion de l’épidémie en Pologne.

La trajectoire de l’épidémie à compter de mars jusqu’à fin mai ainsi que l’analyse de la courbe des nouvelles infections témoignent d’une situation sanitaire positive en Pologne (environ 21 000 cas d’infection). Remarquons que le nombre de décès dus au coronavirus est moins élevé que dans de nombreux pays (environ 1 000 personnes), et que 9 000 personnes ont déjà guéri, ce qui est très encourageant.



Un tel tableau de la situation et une bataille efficace contre l’épidémie ont permis au gouvernement de rouvrir b[progressivement les hôtels et d’autres établissements d’hébergement partout en Pologne, dès début mai.]b

La réouverture des restaurants a été autorisée peu après, fin mai, bien évidemment dans le respect des règles sanitaires et des distances de sécurité. Les centres commerciaux et les salons de coiffure accueillent de nouveau leur clientèle.

En même temps, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a autorisé la première étape de la réouverture du ciel polonais aux passagers.



Dans un premier temps, reprendront les vols nationaux. La compagnie aérienne polonaise PLL LOT a annoncé la reprise des vols intérieurs reliant les villes les plus importantes, telles que Varsovie, Cracovie, Gdańsk, Wrocław, Poznań et Szczecin. Ces vols domestiques doivent reprendre le 2 juin.



Dans un second temps, après la réouverture des frontières, la Pologne relancera les liaisons aériennes internationales avec l’Union européenne, tout d’abord avec les pays qui ont, tout comme la Pologne, levé les restrictions liées à l’épidémie.

La réouverture des frontières aux touristes À ce jour, il n’est pas certain que les frontières polonaises rouvrent le 15 juin aux touristes en provenance de l’espace Schengen.

C’est ce que souhaiterait en tout cas le secteur touristique lequel a beaucoup souffert depuis le confinement ayant débuté à la mi-mars.

Vraisemblablement, la décision à ce sujet sera prise suivant la pratique des autres États européens et conformément aux annonces faites par la Commission européenne.



Dès la reprise du trafic aérien, tous les aéroports polonais seront sûrs. Les gestionnaires des aéroports mettront en place des mesures de sécurité visant à réduire les risques épidémiologiques.

Il s’agira entre autres de la prise de la température corporelle des passagers avant leur accès au terminal, du respect des distances de sécurité entre les passagers durant toute leur présence à l’aéroport et d’un certain nombre de places libres entre les passagers à bord de l’avion.



Afin de répondre au mieux aux attentes des touristes, l’Organisation polonaise de tourisme a élaboré, avec l’aide de l’Inspection sanitaire centrale, le « Décalogue du touriste en sécurité ».

En même temps, le ministère du Développement a publié des recommandations visant à améliorer la sécurité et la protection de la santé du personnel des hôtels et d’autres lieux d’hébergement et, avant tout, à protéger leurs hôtes.

Le respect de ces recommandations doit permettre d’atténuer le risque de transmettre l’infection aux clients ainsi qu’aux tierces personnes, y compris aux livreurs. Afin de limiter le risque d’infection, les hôtels et les gîtes veilleront à réduire le nombre de contacts au sein de leurs établissements pendant un certain laps de temps. Ce sont des mesures complexes et adaptées au déconfinement progressif en Pologne.



La réglementation en vigueur permet de voyager en toute sécurité dans les lieux choisis en Pologne.



La Pologne vous attendra Dès que la pandémie a frappé la Pologne, nous avons adopté une stratégie d’action illustrée par les slogans #CityWillWait, #PolandWillWait, qui s’adressent à la fois aux touristes polonais et aux étrangers. Le message véhiculé est simple : au lieu d’abandonner l’idée de voyage en Pologne, les voyageurs sont incités à changer de dates. La Pologne vous attendra.



riche culture matérielle, par la présence d’itinéraires historiques et de monuments classés à l’UNESCO ainsi que par son environnement naturel unique.



Les sites tels que



En 2019, les touristes ayant visité la Pologne ont dépensé sur place 9,8 milliards de dollars (d’après les données du ministère du Développement). Au total, l’an dernier, la Pologne a accueilli plus de 21 millions de visiteurs, dont 576 000 Français. Les touristes français consacraient au minimum 3 jours à visiter la Pologne, mais la durée moyenne de leur voyage était de 7 jours.



Parmi les sites préférés des visiteurs français, il y a avant tout Cracovie et



La capitale de Pologne, Varsovie, est également plébiscitée par les Français. Tout comme Cracovie, elle est inscrite sur la liste de l’UNESCO, en raison de l’incroyable reconstruction de la vieille ville, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.



Ce sont justement les villes qui devraient être une destination touristique sûre dans le contexte de la pandémie. Elles disposent de liaisons aériennes confortables, d’une grande capacité hôtelière et d’un accès à la haute culture.



Il convient de souligner que la réglementation sanitaire en Pologne, y compris en matière de restrictions relatives aux rassemblements de personnes, permet également un redémarrage rapide du marché MICE.



À l’heure de la pandémie, l’un des endroits qui garantissent une réalisation efficace du programme de l’industrie des réunions est justement la Pologne.



Les liaisons aériennes confortables avec Varsovie, Cracovie et Wrocław, assurées par les compagnies Air France et PLL LOT, permettent certainement au monde des affaires d’envisager le retour si attendu à la normalité.



Pour plus de renseignements sur le déconfinement en Pologne, consultez :



Tomasz Rudomino



Directeur de l’Office National Polonais de Tourisme à Paris

Contact Office National Polonais de Tourisme

10 rue Saint-Augustin, 75002 Paris



Katarzyna Dubois – Chargée des Relations Professionnels

E-mail : katarzyna.dubois@pot.gov.pl

Tél. : 01 42 44 29 92



Site : www.pologne.travel/fr



