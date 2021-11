Et si pour une fois l'assurance voyage nous était contée ?

Vint enfin le jour tant attendu du grand départ…

Comme nous le craignions, la compagnie annula son vol,

Mais la destination était ouverte, et les frais dare-dare

Arrivèrent sur le compte de l’agence accusée de dol…

Peuchère, la prochaine fois, se dit l’agent de voyages,

Je passerai par un TO, point d’erreur de langage…



Dans une autre version, c’est le client qui annule

Il pétait le feu le jour de l’inscription, et pourtant

C’est trop tard depuis l’hôpital qu’il prévint son agent

Qu’il remettait à plus loin son voyage à Hyrule



Y a-t-il une morale à cette histoire ?

La morale n’a rien à voir avec les affaires !



Qui l’ignore trop longtemps, ses intérêts dessert.

Et ce n’est évidemment pas un hasard



Si voleurs, marchands et voyageurs

Se vouent entiers avec ferveur



Au même Dieu : Hermès, Mercure, ou quel que soit son nom

Alors que notre métier, passion du coeur

Sort à peine de sa virale torpeur

L’assureur est bien digne de siéger au Panthéon !



Qui part bien assuré



Retrouvera santé !