Été 2021 : Top of Travel ouvrira un nouveau Top Clubs 4* en Croatie

A l'été 2021, Top of Travel disposera d'un nouveau Top Clubs en Croatie, le Morenia 4*, en formule tout compris.



L’hôtel de 180 chambres a été rénové en 2018. Situé entre Split et Dubrovnik, sur la Riviera de Makarska, il propose 3 piscines, une plage aménagée au pied de l’hôtel, des chambres familiales, une salle de fitness et un mini-club.



Il permet aussi de visiter la Croatie avec les packs d’excursions Découverte Culture ou Nature proposés par Top of Travel. Sur place également, le Top Explorer proposera un choix d’activités et d’excursions.



A partir de :



- 829€ TTC / pers. au départ de Paris, les 02 et 09 octobre 2021 (hors offre Top Départ) en individuels



- 679€ TTC / pers. au départ de Paris, les 02 et 09 octobre 2021 (hors offre Top Départ) en Groupes (tarifs valables sur une base de 10 participants minimum).