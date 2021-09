Eté 2021 résidences de tourisme : le littoral en vedette, la montagne confirme les villes toujours à la peine

Le Syndicat national des Résidences de Tourisme (SNRT) a dressé le bilan de l'été 2021. Le littoral sort grand gagnant de la saison estivale, alors que la montagne confirme son attrait sans toutefois battre le record de 2020. Quant aux villes, elles restent à la peine.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 7 Septembre 2021

Une nouvelle fois le littoral apparaît comme le grand gagnant de l'été si l'on en croit le nouvel observatoire de l'activité des Résidences de Tourisme conçu par la société G2A pour le SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme).



En effet, les zones proches de la mer et de l'océan affichent +8 points de taux d’occupation sur l'ensemble de la saison (6 mois, du 1/5 au 31/10).



Mai et juin se sont rapprochés des scores de 2019 indique le SNRT. En juillet et août, cinq semaines enregistrent même + de 90% de taux d’occupation contre 3 seulement en 2020.



"Toutes les côtes ont profité de l'afflux des clients, en Méditerranée et sur l'Atlantique".



La Montagne de son côté stagne avec un taux d’occupation qui varie de + 0,4% sur les 6 mois. " La saison est comparable à celle de 2020 qui avait été très bonne en montagne" précise le SNRT.



Fait notable, les Pyrénées ont cette année connu les plus fortes hausses (Hautes Pyrénées et surtout Pyrénées orientales).

Les villes toujours dans l'attente d'un redémarrage Sans surprise, sur la période, la clientèle est essentiellement française cette année, avec tout de même un retour notable des clientèles européennes de proximité : belges, néerlandais, allemands. En revanche les Britanniques et les Italiens sont les grands absents de cette saison.



Si en 2020 les réservations en ultra dernière minute ont été la règle à partir du 15 juin, cette année les touristes ont anticipé.



Les réservations ont commencé dès le week-end de Pentecôte et ont été assez linéaires, avec 5 points d'avance en moyenne par rapport aux courbes de réservation de 2019.



Seul point noir : les villes restent toujours en attente du redémarrage de l'activité affaires, de l'événementiel et des clientèles lointaines. Paris et la région parisienne ont toujours environ 40% de retard sur leurs taux d'occupation…

