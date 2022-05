Été 2022 : les destinations lointaines parmi les plus prisées par les Français

Le Kenya

L'Égypte

La Thaïlande

L'Afrique et l'Asie figurent parmi les destinations lointaines qui attirent, aussi, énormément de vacanciers français. C'est là qu'ils pourront découvrir des cultures locales totalement différentes de celles de l'Occident. Il y a trois pays qui devraient sans doute attirer beaucoup de Français en 2022 : le Kenya, l'Égypte et la Thaïlande.Le dépaysement, dans ce pays, est total. Le Kenya offre un environnement 100 % naturel propice à la pratique du safari. C'est l'une des activités préférées des Français. Pour eux, c'est la meilleure façon de partir à l'exploration de la faune sauvage qui peuple les forêts. Le pays abrite, dans cette optique, plusieurs réserves naturelles, à l'instar d'Amboseli, de Tsavo et de Masai Mara. Outre ses forêts, le Kenya ne manque pas de paysages tout aussi époustouflants. Il y a, par exemple, les plages de l'océan indien et les sommets. Le e-Visa Kenya est désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2021 et sera demandé dès l'embarquement. Il permet des séjours tourisme et business jusqu’à 90 jours.Le pays des Pharaons est la seconde destination lointaine qui devrait sûrement attirer de nombreux Français cette année. Riche par son histoire millénaire, l'Égypte est connue pour ses célèbres pyramides et pour ses autres monuments historiques incontournables. Depuis décembre 2017, les autorités égyptiennes ont mis en place un dispositif de délivrance de visa électronique qui est opérationnel pour tous les points d'entrée en Egypte et valide pour tout séjour de 30 jours maximum.Difficile de ne pas aborder la Thaïlande lorsqu'il s'agit des destinations lointaines que les Français comptent sûrement visiter durant l'été 2022. C'est un véritable paradis sur Terre, avec des régions insulaires remarquables : Samui, Lanta, Phuket, Phi Phi… pour n'en citer qu'elles. La Thaïlande, c'est aussi des mesures sanitaires spécifiques depuis la crise du Covid-19. Le pays, prudent, allège les restrictions petit à petit et le fameux Thailand Pass , qui n’a plus de secret pour les professionnels du voyage, est toujours d’actualité !