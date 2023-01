Ethik & Trips : l'hébergement responsable se tourne vers le business travel

TourMaG.com - Vous développez aussi une nouvelle offre, plutôt destinée aux professionnels ?



Anne Chéné : Oui, on a mis en place une offre à destination des entreprises.



L'idée, c'est de les inciter à réserver des établissements écoresponsables pour leurs séminaires. C'est une manière de les accompagner dans leur démarche RSE : faire des choix plus durables, et sensibiliser les salariés.



Pour nous, c'est aussi une manière d'attirer de nouveaux clients en donnant envie aux salariés de revenir sur Ethik & Trips pour leurs vacances !



On met en avant les établissements labellisés, parce que ça apporte une crédibilité auprès des entreprises, à la fois dans leur image vis-à-vis de leurs collaborateurs et partenaires, mais aussi dans leur politique RSE : choisir des hébergeurs qui sont référencés par nous, ça entre dans leurs critères RSE et en valide un certain nombre.



On a déjà commencé à proposer cette offre : début octobre, il y a eu un premier séminaire, et une vingtaine d'autres sont d'ores et déjà prévus.



Pour le B2B, on n'a pas le rôle d'intermédiaire mais là, dans l'entreprise, c'est différent, c'est justement plus simple dans ce contexte. Une fois que tout est calé, on les laisse ensemble. Par ailleurs, ça reste toujours le même métier : valoriser des établissements durables pour une démarche responsable.