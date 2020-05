Etihad Airways : vols spéciaux en hausse vers et depuis Abu Dhabi

Outre la connexion récemment lancée entre Melbourne et Londres, Etihad ajoutera des services à Sydney, permettant un vol de transit direct vers et depuis la capitale britannique via Abu Dhabi.



Le transporteur continue de suivre les directives émiriennes et internationales, et les réglementations des autorités sanitaires, pour aider à la lutte contre COVID-19.



Il a mis en place un vaste programme de désinfection et de sécurité pour ses clients et applique les normes d'hygiène les plus élevées à chaque étape de leur voyage.



Ceci comprend la restauration, le nettoyage en profondeur des avions et des cabines, l'enregistrement, le contrôle de santé, l'embarquement, le vol, l'interaction avec l'équipage, le service de restauration, le débarquement et le transport terrestre, entre autres.