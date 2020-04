Etranger, DOM-TOM : une attestation exigée pour entrer sur le territoire français

Le ministère de l'Intérieur [a mis en ligne sur son site]urlblank:, 3 nouvelles attestations. Elles concernent :



Attestations de déplacement international et à l'Outre-mer

Dans le contexte de la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire en France, des restrictions d'accès à la France métropolitaine et aux collectivités d'Outre-mer ont été mises en place.



Tout voyageur est tenu, à compter du 8 avril 2020, 0h00, de compléter et d'avoir sur soi l'attestation correspondant à sa situation :



Pour un déplacement dérogatoire de la France métropolitaine vers l'Outre-mer

Pour une voyage international depuis l'étranger vers la France métropolitaine

Pour un voyage international depuis l'étranger vers une collectivité d'Outre-mer.



Le document devra être présenté aux transporteurs avant l'embarquement ainsi que lors des contrôles d'arrivée.