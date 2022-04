Europe : 21 compagnies certifiées en Russie sur la liste noire

Cette inscription traduit de graves préoccupations en matière de sécurité qui résultent de la réimmatriculation forcée, par la Russie, d'aéronefs appartenant à des entreprises étrangères, autorisant sciemment leur exploitation sans certificats de navigabilité en cours de validité. Cela est contraire aux normes internationales en matière de sécurité aérienne.

L'Agence fédérale russe du transport aérien a autorisé les compagnies aériennes russes à exploiter des centaines d'aéronefs appartenant à des entreprises étrangères sans certificat de navigabilité en cours de validité. Les compagnies aériennes russes concernées ont sciemment agi en violation des normes de sécurité internationales applicables. Il s'agit non seulement d'une violation manifeste de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention de Chicago), mais aussi d'une menace immédiate pour la sécurité.



Nous vivons dans le contexte de l'agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine.



Toutefois, je tiens à indiquer de façon très claire que cette décision ne constitue pas une sanction supplémentaire à l'encontre de la Russie; cette décision a été prise uniquement pour des raisons techniques et de sécurité. Nous ne mélangeons pas sécurité et politique

La Commission Européenne a mis à jour la liste des compagnies aériennes interdites dans l'Union Européenne.À la suite de cette mise à jour," indique un communiqué de la Commission européenne.La commissaire aux transports, Adina Vălean, a déclaré à ce propos: «».