Qui voudra encore voler sur une compagnie russe ?

L’interdiction de survol des pays occidentaux pour les appareils russes prise très rapidement après le début des hostilités a entrainé, presque automatiquement pourrait-on dire, l’interdiction de survol de la Russie et plus particulièrement de la Sibérie pour les avions occidentaux, ce qui conduit les compagnies à faire de longs détours pour continuer à opérer les liaisons entre l’Europe et l’Asie de l’Est, Japon compris.De nombreuses liaisons ont été ainsi annulées. Certes cela pénalise les transporteurs concernés, mais ce n’est rien à côté de ce qui attend les compagnies russes.Or ces dernières détiennent la quasi-totalité des flottes des transporteurs russes, tout au moins en ce qui concerne les appareils performants.Parmi les 1600 appareils utilisés dans le pays 900 sont loués à des sociétés occidentales. Les 5 plus gros transporteurs :utilisent à eux seuls plus de 400 appareils occidentaux essentiellement loués auprès de AerCap, Air Lease Corporation et Avolon, les gros « lessors » occidentaux.La réponse du gouvernement russe était attendue, cela a été