Aérien : à quoi faut-il s'attendre en 2022 ?

Oh certes, le trafic va progressivement revenir à la normale, même si cela prend infiniment plus de temps que l’on pouvait espérer.



Les Etats finiront bien par rouvrir leurs frontières, ne serait-ce que pour préserver leurs économies. Rappelons si besoin en était que le tourisme représente 10% du PIB mondial avec plus de 4.000 milliards de dollars auxquels il faut rajouter les 900 milliards de dollars pour le seul transport aérien et les quelques 200 milliards provenant de la construction aéronautique.



Voilà pourquoi que le virus poursuive ses mutations ou pas, les pays devront bien accepter de vivre avec lui. D’ailleurs les pays les plus riches devraient bien faire l’effort nécessaire pour fournir massivement les vaccins aux plus pauvres.



Il y va de leur intérêt car ce sont les premiers bénéficiaires de la libéralisation des échanges.