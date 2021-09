Europe : "la priorité est de rouvrir les frontières au niveau international"

TourMaG.com - L'urgence reste donc la réouverture des frontières ?



Eric Drésin : Surtout la coordination, des politiques nationales au niveau des restrictions des déplacements.



Il faut maintenant regarder au-delà du marché intérieur européen et recréer des conditions permettant une réouverture des frontières au niveau international.



C'est la nouvelle priorité.



Sur chaque marché, il y a une certaine cohérence, mais dès que les frontières sont dépassées, il n'y a plus aucun dialogue entre les autorités. Pour un redémarrage du voyage d'affaires, c'est un point important pour nous, il faut faciliter l'utilisation du pass sanitaire.



Un Américain doit pouvoir aller de New York à Londres, puis de Londres à Francfort, sans aucun problème, grâce à son pass sanitaire. Ensuite, la question de l'offre est aussi un sujet de préoccupation.



Elle toujours très réduite par rapport à 2019, sans parler en plus d'un taux de remplissage pas toujours bon.



TourMaG.com - Êtes-vous au courant de discussions entre l'Europe et d'autres pays, pour généraliser ou adapter le pass sanitaire, pour permettre une reprise du tourisme international ?



Eric Drésin : Nous n'avons rien entendu dans ce sens.



Nous poussons avec les autres associations et syndicats vers une coordination internationale. Je pense que l'outil mis en place en Europe n'a pas vocation a être généralisé au niveau mondial.



Par contre, il est possible que les outils régionaux, d'Europe, Asie, Amérique ou Afrique, soient compatibles entre eux. Après quand vous voyez la complexité des visas pour la libre circulation des personnes, vous imaginez facilement, que la coordination n'est pas évidente.