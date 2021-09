Les pros réclament un "redémarrage des voyages internationaux" immédiatement !

Malheureusement pour l'heure et même en Europe, les conditions d'entrée sont très variables.



Les associations aimeraient que les Etats du monde entier se mettent autour de la table, pour établir des règles communes. L'urgence est réelle, il en va de la survie d'une partie de l'économie touristique.



" Cette normalisation est nécessaire de toute urgence, car le système actuel est, comme le décrit récemment The Economist, « un fouillis de règles qui provoque la confusion, étouffe le tourisme et laisse les entreprises en difficulté pour déterminer qui peut faire quoi et aller où ». "



Pour permettre à la distribution et la production de sortir de l'oeil du cyclone, l'enjeu est donc de créer un protocole mondial aux voyageurs entièrement vaccinés.



" Depuis plus d'un an, des ordonnances gouvernementales incohérentes dans un large éventail de pays visant à ralentir la propagation de COVID-19 ont créé de la confusion et de l'incertitude parmi les voyageurs, un effet paralysant sur les réservations futures et d'innombrables autres défis pour les membres des agences de voyages de nos associations et les partenaires.



Cela a un impact économique à la fois sur les destinations qui dépendent des voyageurs, ainsi que les employés et les petites entreprises de l'industrie du voyage qui dépendent d'un système de voyage mondial fonctionnel pour soutenir leurs clients. L'impact sur l'économie mondiale est énorme. "