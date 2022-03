Europe : "se positionner comme la 1ère destination durable au monde"

" Pour revenir sur les deux thèmes débattus aujourd'hui, ayant obtenu un très large consensus.



Le durable c'est aussi préserver notre patrimoine, bien gérer les déchets. Certains se sont plaints du tourisme de masse, nous devons aller vers un tourisme plus inclusif et respectueux de l'environnement, plus attentif à l'impact qu'il produit, " précise le commissaire européen.



L'instance européenne a apporté son soutien, avec des mobilisations du plan de relance, pour accompagner ces mutations et le choc auquel l'Europe est confrontée.



L'emploi dans le tourisme est bien évidemment devenu un sujet très important partout en Europe. Alors que les acteurs peinent à recruter en France, la Commission a compris l'urgence de la situation.



" Il y a des manques et donc des opportunités, avec 1,5 million d'emplois non pourvus en Europe, rien qu'en France, il y a 220 000 postes ouverts, 100 000 en Espagne et 250 000 en Italie.



Un certain nombre de ces opportunités pourront être saisies par ceux et celles qui nous rejoignent actuellement, puisque les Ukrainiens peuvent travailler en Europe. "



La Commission vient de lancer son pack de compétences tourisme, c'est l'un des 27 points évoqués dans le parcours de transition qui étaient discutés à Dijon par les ministres.