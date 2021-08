Eurostar étoffe son programme entre Londres et Paris

Eurostar ajoute des trajets à son plan de transport en réponse à une augmentation de la demande suite à la suppression des mesures de quarantaine pour les passagers entièrement vaccinés revenant de France.



Au mois d'août, Eurostar a ainsi enregistré deux fois plus de réservations et a ajouté 39 trains pour les voyages entre le Royaume-Uni et le continent. Les jours les plus chargés pour les voyages sont entre le 27 et le 30 août, Paris étant la destination la plus populaire au départ du Royaume-Uni.



Depuis l'assouplissement des restrictions de voyage par le gouvernement britannique en août, l'opérateur de trains à grande vitesse a constaté le retour des week-ends, avec une augmentation de 105% des réservations de week-ends en août et septembre par rapport à la même période l'année dernière et 83% des réservations attribuées aux voyages de loisirs ou aux visites à des amis et à la famille.