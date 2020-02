Eurostar : la ligne Amsterdam - Londres directe dans les deux sens

Eurostar proposera des liaisons Londres – Amsterdam directes à destination et en provenance des Pays-Bas à partir du 30 avril 2020. Les billets seront en vente à partir du 11 février 2020.



Depuis 2018, la compagnie assure un voyage sans arrêt depuis Londres à destination de Rotterdam et Amsterdam. Désormais ce sera possible dans les deux sens entre les deux capitales européennes.



Les ventes seront ouvertes le 11 février, pour des voyages à partir du 30 avril 2020 depuis Amsterdam et à partir du 18 mai à partir de Rotterdam.



Mike Cooper, Directeur Général d’Eurostar explique : « Nos trajets reliant le Royaume-Uni aux Pays-Bas sont très populaires avec un demi-million de voyageurs depuis leurs lancements. Ce trajet entièrement direct entre Londres et Amsterdam marque une formidable évolution pour le train à grande vitesse et offre aux voyageurs une alternative confortable et écologique aux compagnies aériennes sur l'une des destinations de loisirs et d'affaires les plus populaires d'Europe . »