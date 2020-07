Eurostar lance des tarifs flexibles et redémarre ses trains vers les Pays-Bas

Eurostar propose aux voyageurs une plus grande flexibilité lors de leur réservation. Tous les billets peuvent donc être changés gratuitement jusqu'à 14 jours avant le départ.1



Ces nouveaux tarifs flexibles commencent à partir de 44 euros pour un seul voyage et s'appliquent à toutes les réservations effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre. Ils sont valables pour toutes les dates de voyage disponibles au moment de l'achat.



Cette plus grande flexibilité s'ajoute aux options disponibles pour les personnes ayant déjà fait des réservations et qui souhaitent modifier leurs voyages.