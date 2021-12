Appli mobile TourMaG



Evancy : des résidences hôtelières made in France qui ont la côte !

Alors que la marque Evancy s’apprête à fêter son deuxième anniversaire, découvrons ce qui fait le succès de ces nouvelles résidences hôtelières à l’identité raffinée.

Mardi 21 Décembre 2021

Des séjours en France à l’accueil attentionné



Pour une semaine ou un week-end, les hôtes apprécient tout particulièrement l’accueil chaleureux proposé par la marque qui mise notamment sur ses services 3 et 4 étoiles. Lits faits à l’arrivée, petits-déjeuners en option, cuisines équipées dans chacun des logements, services kids friendly, animaux de compagnie bienvenus… Evancy s’adresse à tous et affiche après 2 ans d’activité un NPS de 30 basé sur plus de 3000 avis.



En peu de temps, la marque a su s’imposer notamment grâce à une identité forte, raffinée et originale. Plus que des clients, Evancy souhaite fidéliser ses hôtes en les transformant en de véritables ambassadeurs de la marque et compte déjà plus de 10 000 abonnés sur Facebook et presque 6000 sur Instagram. Pari gagnant pour Evancy qui au-delà d’un séjour souhaite promouvoir des expériences et permettre à ses clients de créer des souvenirs inoubliables. Plus que de simples résidences hôtelières, Evancy s’affirme aujourd’hui comme une jeune marque dynamique, créatrice d’expérience et surtout passionnée par ses destinations qu’elle promeut en travaillant main dans la main avec les acteurs locaux. Née il y a bientôt 2 ans, la marque a déjà fait vivre 30 000 séjours à des hôtes aux profils parfois très différents. Pour son loisir personnel ou dans un cadre professionnel, chacun semble trouver son bonheur dans l’une des 10 résidences du groupe qui sont réparties entre la Côte d’Opale (à Bray-Dunes, Oye-Plage, Equihen-Plage, Boulogne sur Mer et Camiers St Cécile) et la Côte d’Azur (dans l’arrière-pays-niçois à Vence).Pour une semaine ou un week-end, les hôtes apprécient tout particulièrement l’accueil chaleureux proposé par la marque qui mise notamment sur. Lits faits à l’arrivée, petits-déjeuners en option, cuisines équipées dans chacun des logements, services kids friendly, animaux de compagnie bienvenus… Evancy s’adresse à tous et affiche après 2 ans d’activité un NPS de 30 basé sur plus de 3000 avis.En peu de temps, la marque a su s’imposer notamment grâce à une identité forte, raffinée et originale. Plus que des clients, Evancy souhaite fidéliser ses hôtes en les transformant en de véritables ambassadeurs de la marque et compte déjà plus de 10 000 abonnés sur Facebook et presque 6000 sur Instagram. Pari gagnant pour Evancy qui au-delà d’un séjour souhaiteet permettre à ses clients de créer des souvenirs inoubliables.

Evancy s’engage durablement ! Evancy tient également à s’engager dans une démarche environnementale et sociétale. La marque affirme vouloir tenir ses engagements et prône de nombreuses valeurs telles que la bienveillance entre ses collaborateurs ou encore le respect des territoires qu’elle aime tant. La marque favorise notamment les circuits courts en travaillant avec des partenaires essentiellement locaux et s’anime à faire vivre ses destinations à travers de nombreux partenariats permettant ainsi de contribuer aux retombées économiques des territoires.



La cause environnementale a également sa place chez Evancy puisque les résidences s’engagent dans diverses actions comme le tri sélectif ou encore par l’installation de limiteur de débit et de pression d’eau. Sur ce point, Evancy se fixe également de nombreux objectifs pour demain et essaye de sensibiliser ses clients à l’écologie et aux bonnes pratiques environnementales.

Se positionner en tant que créateur d’expériences Ambitieuse, la marque tient à se distinguer de ses concurrents et ne perd pas de vue ses prochains objectifs. Soucieuse de proposer une offre à la hauteur de ses ambitions, Evancy veut continuer de multiplier les expériences qu’elle propose à ses hôtes.



Par exemple, pendant les vacances de Noël 2021, Evancy veut permettre à chacun de vivre une expérience magique en séjournant dans l’une de leur résidence de Bray-Dunes. Lors de leur arrivée dans l’appartement, les clients découvrent un petit panier composé de produits locaux ainsi qu’un sapin prêt à être décoré en famille. Ajouté à ces petits effets qui font toute la différence lors d’un séjour en cette période si spéciale, Evancy propose à ses hôtes de nombreux services leur permettant de souffler et de passer du bon temps en toute quiétude. Dans leurs 5 résidences de Bray-Dunes et forte de ses multiples partenariats avec les commerçants locaux, Evancy propose de se faire livrer ses courses, de commander sa bûche glacée et pour couronner le tout : elle met en place un mini-club pour les enfants de 5 à 10 ans ! Ces derniers pourront réaliser quelques activités de Noël entourés d’une équipe formée et ravie de pouvoir apporter un peu de magie aux plus petits. Une véritable valeur ajoutée pour les familles et pour tous ceux qui souhaitent vivre un séjour féérique sans avoir besoin de tout organiser.



Entre projets de fidélisation, offres spéciales “love” pour la St Valentin et bien plus encore, la marque fourmille de nouvelles idées pour la nouvelle année à venir et l’on peut compter sur elle pour continuer de nous surprendre en 2022.

Une deuxième année challenging pour une marque ambitieuse Evancy est née en janvier 2020 à l’aube du début de la crise du Covid19. Si la jeune marque évolue dans un contexte toujours très fragile pour le tourisme, elle commence aujourd’hui à sortir la tête de l’eau et se félicite de continuer à rémunérer l’ensemble de ses propriétaires. Elle compte désormais 44 salariés permanents qui sont répartis entre le siège et les résidences et affiche un chiffre d'affaires en progression de 66%.



Pour Evancy, cette année 2021 a notamment été marquée par l’ouverture d’une toute nouvelle résidence sur la Côte d’Opale. En juin, Trésors d’Opale accueillait ses premiers hôtes, rapidement conquis par la beauté de cette toute nouvelle résidence 4 étoiles dotée d’une piscine chauffée et d’appartements spacieux. Un projet réussi pour Evancy qui continue de s’imposer sur la Côte d’Opale en s’implantant à Camiers Sainte Cécile, une petite station balnéaire réputée à seulement 14 kilomètres du Touquet Paris Plage. Les projets se multiplient chez Evancy qui compte de nombreuses perspectives de développement dans le nord et dans le sud de la France.



Une chose est sûre, avec 5 ouvertures ou extensions de résidences prévues dans les 5 prochaines années, la marque Evancy n’a pas fini de faire parler d’elle et de nous en mettre plein la vue !

