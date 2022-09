Evaneos enregistre un "vrai rebond" sans retrouver les niveaux de 2019

"Cela se justifie notamment par le choix de destinations plus lointaines, l’augmentation de la durée de séjour (+1 jour vs 2021) et en partie par l’inflation

Autre enseignement livré par Evaneos :. 30% des voyageurs qui ont choisi l’hexagone pour la période estivale 2022 sont des familles avec enfants et 30% sont des couples de plus de 60 ans. La Corse, la Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne ont été les régions les plus réservées.L'agence affiche également une hausse des réservations surLe panier moyen du séjour a augmenté de 20% par rapport à 2021.".Cette année encore, les réservations se sont faites tardivement. Les Français ont réservé leurs séjours en avril/mai alors qu’en 2019 la tendance était à la réservation dès janvier.