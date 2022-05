Tourisme durable : Evaneos obtient la certification B Corp

A travers le monde, plus de 4900 structures présentes dans 79 pays et 150 secteurs d’activités sont certifiées. Evaneo est la 1ère entreprise du tourisme à recevoir cette certification en France.



La start-up a obtenu la note de 89,6 sur 100 et vise le carton plein en 2025.



Un bon score qui témoigne de l'engagement de l’entreprise à s’imposer comme un acteur leader de la transition durable de l'industrie du tourisme et d'inscrire cette mission au coeur de chaque action et décision.



" Nous sommes fiers de rejoindre la communauté des entreprises certifiées B Corp.



Nous sommes pleinement convaincus de la nécessité de construire un modèle économique d'entreprise alliant performance, durabilité, éthique et inclusivité, ” précisent Yvan Wibaux et Eric la Bonnardière, fondateurs d’Evaneos.



En l'espace de 10 ans, l'entreprise a fait voyager plus de 500 000 voyageurs.



Rappelons qu'une partie des fonds récoltés sur chaque voyage vendu est versée au fonds Evaneos Better Trips.



Ce fonds contribue à réduire les effets négatifs de l’activité touristique à destination par une compensation de l'intégralité des émissions de CO2 et l’investissement dans des projets certifiés.