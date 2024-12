Terres d'Aventure reçoit la certification B Corp

Depuis sa création en 1976, Terres d’Aventure s’efforce de proposer des voyages respectueux de l’environnement et bénéfiques pour les économies locales. Chaque année, près de 40 000 voyageurs font confiance à l’agence pour vivre des expériences immersives, que ce soit en groupe, en famille ou en liberté.



La certification B Corp, cependant, n’est qu’une étape pour l’entreprise. Elle incarne une ambition plus vaste, comme le souligne Éric Balian : « Ce label l’encourage à aller plus loin : la certification B Corp n’est pas une finalité, c’est une continuité . »



En s’appuyant sur cette reconnaissance, Terres d’Aventure réaffirme sa raison d’être : mettre chacun en mouvement en pleine nature, afin de changer les esprits et de transformer le monde.