Terres d'Aventure : "30% de nos clients ne prennent pas l'avion"

Terres d'Aventure a vu le jour il y a maintenant près de 50 ans en 1976. Le voyagiste proposait des voyages d'aventure tournés vers le trek et la randonnée. Après avoir ouvert l'Algérie, très vite d'autres destinations se sont ajoutées à la programmation : le Népal ou encore le Pérou. Nous avons fini par proposer le monde entier.



Notre volonté a été d'ouvrir ce marché du voyage à pied à une clientèle plus large. Terres d'Aventure propose une palette de voyages qui va du très accessibles à l'expédition. Au fur et à mesure nous nous sommes aussi ouverts aux familles.



Et ce qui est devenu notre marque de fabrique, nous l'avons élargi ensuite à d'autres types de voyages d'aventures : à vélo, en kayak, en bateau, en ski... jusqu'au voyage multi-activités.



L'objectif reste le même : proposer des voyages où les voyageurs bougent tous les jours dans des zones natures, plus ou moins isolées.



Terres d'Aventure c'est le voyage à pied, bien sûr mais pas que ! Nous voulions une identité qui soit plus cohérente avec ce que nous sommes aujourd'hui, avec comme raison d'être : "Mettre chacun en mouvement en pleine nature".